وزير قطاع الأعمال: دمج شركات القابضة للتشييد والتعمير أعادها للحياة

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تمتلك العديد من الشركات الكبري على رأسهم حسن علام ومختار إبراهيم التي تتميز بالعديد من التخصصات في مشروعات المقاولات.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إعادة هيكلة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، ودمجها بقيادة المهندس هشام أبوالعطا العضو المنتدب التنفيذي للشركة وتسوية الديون مع البنوك ساهم في إعادة الشركات للعمل من جديد.

وتابع هشام توفيق، نسب الإنجاز الفعلية للمشروعات الجارية للشركات التابعة التي تشمل شبكات مياه وصرف صحي والطرق ومباني خدمية ومحطات معالجة ومحطات رفع وشبكات انحدار وأعمال كهرباء كبيرة، لافتا إلى أن شركة حسن علام حصلت على مشروعات تنموية في العراق بسبب تميزها في المشروعات المسندة إليها.