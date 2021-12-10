وزير قطاع الأعمال: معدلات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" إنجاز كبير

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، نسب الإنجاز الفعلية للمشروعات الجارية للشركات التابعة التي تشمل شبكات مياه وصرف صحي والطرق ومباني خدمية ومحطات معالجة ومحطات رفع وشبكات انحدار وأعمال كهرباء كبيرة، لافتا إلى أن شركة حسن علام حصلت على مشروعات تنموية في العراق بسبب تميزها في المشروعات المسندة إليها، لافتا أن الوزارة تمتلك العديد من الشركات الكبري على رأسهم حسن علام ومختار إبراهيم التي تتميز بالعديد من التخصصات في مشروعات المقاولات.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، شركة النصر للإسكان والتعمير لديها مشروع كبير يبلغ تكلفته 17 مليار جنيه بتحويل «المقطم» لمقصد سياحي عالمي، لافتا أن المشروع يستهدف تطوير المصاطب التي تربط بين الكورنيش والهضبة الوسطى.

وتابع هشام توفيق، إعادة هيكلة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، ودمجها بقيادة المهندس هشام أبو العطا العضو المنتدب التنفيذي للشركة وتسوية الديون مع البنوك ساهم في إعادة الشركات للعمل من جديد.