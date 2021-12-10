وزير قطاع الأعمال: معدلات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" إنجاز كبير

توك شو
حياة كريمة
حياة كريمة
Advertisements

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، نسب الإنجاز الفعلية للمشروعات الجارية للشركات التابعة التي تشمل شبكات مياه وصرف صحي والطرق ومباني خدمية ومحطات معالجة ومحطات رفع وشبكات انحدار وأعمال كهرباء كبيرة، لافتا إلى أن شركة حسن علام حصلت على مشروعات تنموية في العراق بسبب تميزها في المشروعات المسندة إليها، لافتا أن الوزارة تمتلك العديد من الشركات الكبري على رأسهم حسن علام ومختار إبراهيم التي تتميز بالعديد من التخصصات في مشروعات المقاولات.  

 

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، شركة النصر للإسكان والتعمير لديها مشروع كبير يبلغ تكلفته 17 مليار جنيه  بتحويل «المقطم» لمقصد سياحي عالمي، لافتا أن المشروع يستهدف تطوير المصاطب التي  تربط بين الكورنيش والهضبة الوسطى.

 

وتابع هشام توفيق، إعادة هيكلة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، ودمجها بقيادة المهندس هشام أبو العطا العضو المنتدب التنفيذي للشركة وتسوية الديون مع البنوك ساهم في إعادة الشركات للعمل من جديد.

تنفيذ مشروعات قطاع الأعمال الشركة القابضة للتشييد والتعمير وزير قطاع الأعمال العام

مواد متعلقة

وزير قطاع الأعمال يكشف توقيت انتاج السيارة الكهربائية المصرية (فيديو)

وزير قطاع الأعمال: نشارك في إعادة إعمار العراق.. ونأمل بهيكلة اتحاد الصناعات

وزير قطاع الأعمال: "نيت" براند مصري جديد يغزو أسواق العالم (فيديو)

بكرى لوزير قطاع الأعمال: "شردت العمال في الحديد والصلب.. بالراحة" (فيديو)

للمرة الأولى.. "ريكو" اليابانية تشارك في CairoICT

"المتحدة للإسكان "تشتري 400 ألف سهم خزينة بحلسة الثلاثاء

"قطاع الأعمال": إنهاء 60% من مصانع الغزل والنسيج.. والتشغيل في 2022

إيميل بارفيه سيمب.. معلم كاميروني يتحول إلى رجل أعمال ثري بفضل البيتكوين
Advertisements

الأكثر قراءة

تصريح ناري لمبروك عطية بشأن تصريحات محمد صلاح عن شرب الخمر

عاجل.. الإصابة تنهي مشوار نجم منتخب مصر في كأس العرب

حصريًا.. لحظة خروج التابوت الأثري لمقبرة عين شمس (صور)

قبل مواجهات الجولة المقبلة... تعرف على ترتيب الدوري الاسباني والهدافين

داعية إسلامي يوضح حكم إنفاق الرجل على طليقته أثناء حملها.. فيديو

أبرز معلومات عن المشروع التجريبي لإدارة المخلفات البلاستيكية.. تعرف عليها

داعية إسلامي يوضح حكم خدمة المرأة لزوجها

استشاري نفسي يكشف أسباب زواج الشباب المصريين من الأجنبيات.. فيديو

ads