مساعدة "التنمية الداخلية" تكشف تفاصيل إنشاء المنطقة اللوجستية بالدقهلية بتكلفة 2 مليار جنيه

قالت الدكتورة هبة السيد، مساعد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن جهاز التنمية تعمل على أكثر من محور، ومحور المناطق اللوجستية والتجارية على رأسهم، والمنطقة اللوجستية المزمع إنشاؤها في محافظة الدقهلية ليست باكورة أعمال جهاز التنمية.



وأضافت السيد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المنطقة اللوجستية بالدقهلية تتضمن إنشاء مشروع ذو أنشطة تجارية وإدارية ولوجيستية، بجانب أنشطة ترفيهية وفندق، وتبلغ استثمارات المرحلة الأولى مليار جنيه، وقد يصل إجمالي حجم استثمارات المنطقة اللوجستية حتى انتهاء جميع المراحل إلى ما يقرب من 2 مليار جنيه.



وتابعت، أن المنطقة اللوجستية بالدقهلية توفر 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتتولى ذلك التطوير شركة كبيرة من كبريات شركات الاستثمار التجاري والعقاري، موضحة أن الميزانية المعدة للمشروع تبدأ بـ 2 مليار جنيه، وقد تزيد عن ذلك لأنها تكون على أحدث مستوى.