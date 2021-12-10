رئيس «القابضة للتشييد والتعمير»: دمج الشركات التابعة أتى ثماره ونواجه تحديات كبرى

توك شو
القابضة للتشييد والتعمير
القابضة للتشييد والتعمير
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قال هشام أبوالعطا، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إن الشركات التابعة للقابضة للتشييد والتعمير تعاني من مشروعات قديمة لم تستكمل بعضها يمتد لـ 20 عام، لافتا إلى أن هناك فروق في الأسعار تحتاج إلى ضخ أموال كثيرة ولن تستعيد منها أكثر 20% منها وهو ما يعد أكبر تحدى يواجه هذه الشركات من بينها مختار إبراهيم وحسن علام، لافتا أنه يسعى لإعادة رونق الشركات التابعة للقابضة وتطويرها، وإعادتها لدورها القديم وإزالة الصورة السلبية التي حدثت  خلال الـ 10 سنوات الماضية.

 

وأضاف هشام أبوالعطا في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، دمج الشركات وإعادة هيكلتها بالكامل أتى بثماره، لافتا أن الشركات التابعة للقابضة للتشييد والتعمير استعادت بريقها بسب دعم وتسهيل الدولة للمشروعات.

 

وتابع رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير،  القابضة للتشييد تشهد توسع خلال الفترة المقبلة وتنفيذ المشروعات المتعثرة، لافتا إلى أنه سيتم استئناف الأعمال بمشروع «سموحة جراند فيو» خلال الأيام القليلة القادمة بعد الحصول على خطاب استئناف الأعمال.

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