"التجارة الداخلية": المنطقة اللوجستية بالغربية تفوقت على مثيلاتها بالقاهرة

قالت الدكتورة هبة السيد، مساعد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنه يتم إنشاء المناطق اللوجستية في المحافظات على مستوى عالي وعالمي، توازي تلك التي يتم إنشائها في القاهرة والإسكندرية.



وأضافت هبة السيد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المنطقة التجارية واللوجستية بالغربية شهدت تطور كبير لدرجة أنها تفوقت على مثيلاتها في القاهرة والإسكندرية، وذلك في إطار الاهتمام بالمشروعات في المحافظات.



وتابعت، إن جهاز التنمية تعمل على أكثر من محور، ومحور المناطق اللوجستية والتجارية على رأسهم، والمنطقة اللوجستية المزمع إنشاؤها في محافظة الدقهلية ليست باكورة أعمال جهاز التنمية، والمنطقة اللوجستية في الدقهلية تتضمن إنشاء مشروع ذو أنشطة تجارية وإدارية ولوجيستية، بجانب أنشطة ترفيهية وفندق، وتبلغ استثمارات المرحلة الأولى مليار جنيه، وقد يصل إجمالي حجم استثمارات المنطقة اللوجستية حتى انتهاء جميع المراحل إلى ما يقرب من 2 مليار جنيه.