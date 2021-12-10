رئيس «القابضة للتشييد والتعمير» يزف بشرى سارة للحاجزين بمشروع «سموحة جراند فيو»

قال هشام أبوالعطا، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إنه سيتم استئناف الأعمال بمشروع «سموحة جراند فيو» خلال الأيام القليلة القادمة بعد الحصول على خطاب استئناف الأعمال، لافتا أن القابضة للتشييد تشهد توسع خلال الفترة المقبلة وتنفيذ المشروعات المتعثرة.

وأضاف هشام أبوالعطا في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، جميع أعمال البناء مطابقة للمواصفات القياسية ولا تواجد أي مخالفات من أي نوع، مشيرا إلى أن هذا التوقف ألحق بالشركة ضرر كبير وأساء إلى سمعتها بين العملاء.

وتابع رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، قوانين البناء الجديد الصادرة من وزير التنمية المحلية لا تنطبق على شركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية لأنها مملوكة للدولة.