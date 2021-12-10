رئيس «القابضة للتشييد والتعمير» يكشف مستجدات تطوير حديقة الميريلاند

توك شو
حديقة المريلاند
حديقة المريلاند
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كشف هشام أبوالعطا، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، مستجدات مشروع تطوير حديقة الميريلاند، وهي الحديقة المملوكة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إحدى شركات القابضة.

 

وأضاف هشام أبوالعطا في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، جاهزون للافتتاح في انتظار الحصول على تصاريح الحي ومن وزارة السياحة لبدء تشغيل المشروع، مضيفا أن الافتتاح سيتم خلال 10 أيام القادمة.

 

وتابع رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، سيتم استئناف الأعمال بمشروع «سموحة جراند فيو» خلال الأيام القليلة القادمة بعد الحصول على خطاب استئناف الأعمال، لافتا أن القابضة للتشييد تشهد توسع خلال الفترة المقبلة وتنفيذ المشروعات المتعثرة.

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