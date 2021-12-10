ارتفاع حجم أصول البنك العربي الإفريقي إلى 14.48 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2021

أشاد الإعلامي محمد موسى، بالمؤشرات المالية التي حققها البنك العربي الإفريقي الدولي، حيث ارتفعت صافي الأرباح خلال أول 9 أشهر من 2021 بنسبة 78%، على أساس سنوي لتسجل 108.643 مليون دولار، مقابل 61.125 مليون دولار أرباحًا خلال نفس الفترة من العام الماضي 2020.



وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، حسب القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في سبتمبر 2021 ارتفعت الأرباح قبل الضرائب، بنسبة 34% لتصل إلى 168 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من العام الحالي مقارنة بـ.125.62 مليون دولار بنهاية الفترة ذاتها من عام2020.



وأتم الإعلامي محمد موسى، هذه النتائج تعني شيء واحد وهو أن هناك مجلس إدارة قوي ومحترف بقيادة شريف علوي العضو المنتدب.. مضيفا: هذا المجلس قدر يرفع من مؤشرات التنمية والأرباح بشكل محصلش قبل كدة في تاريخ البنك.. الأمر الذي مكن البنك من كتابة قصة نجاح متفردة".