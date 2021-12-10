عارف قيمة مصر.. محمد موسى عن غناء هاني شاكر "أحلف بسماها وبترابها" في السعودية

قال الإعلامي محمد موسى، إن أحياء الفنان هاني شاكر حفلا غنائيا ضمن حفلات "ليالي الفن الأصيل" في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، أكبر تقدير لقيمة مصر الكبيرة"، مشيدا بافتتاحه الحفل بأغنية "أحلف بسماها وبترابها" للفنان الراحل عبد الحليم حافظ.



وأضافت محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "كلنا بنحلف بتراب هذه الأرض اللي على راسنا من فوق.. كان خير سفير لمصر مش خمور وحشيش.. مصر تحتاج إلى القوى الناعمة المشرفة.

وتابع الإعلامي محمد موسى، الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث كثيرا عن تطوير الفن المصرى بمختلف مجالاته، مؤكدا أن حفل الفنان هاني متفق عليها منذ شهرين وليس كما روجت اللجان الإلكترونية بأنها جاءت لإرضاء نقيب المهن الموسيقية وأمير الغناء العربي.