أرباح صافي دخل بنك القاهرة تنمو 3% لتسجل 7.7 مليار جنيه

أشاد الإعلامي محمد موسى، بارتفاع أرباح بنك القاهرة بقيادة طارق فايد رئيس مجلس الإدارة بنهاية الربع الثالث من عام 2021 لتصل إلى 2.7 مليار جنيه مقابل 2.5 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 بمعدل نمو 7%، لافتا إلى أن هذه الزيادة تعود إلى ارتفاع صافى الدخل من العائد ليتخطى الـ 7.7 مليار جنيه بالمقارنة بـ 7.5 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2020 بمعدل نمو 3%.



وأشار محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إلى تصريحات طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة: حيث قال إن التقدم المستمر فى نتائج أعمال البنك يفرض علينا دومًا أن نواصل ما بدأناه من استراتيجيات طموحة وخطة عمل دؤوبة قوامها الأساسى هو التطوير المستمر لتقديم الأفضل دائمًا لعملائنا.



وتابع الإعلامي محمد موسى: "خير ترجمة للنهضة التي يشهدها بنك القاهرة بقيادة طارق فايد رئيس مجلس الإدارة خلال الأعوام الأخيرة هو أن البنك حصد العديد من الجوائز والمراكز المتقدمة خلال هذا العام من كبرى مؤسسات التقييم العالمية والتي تضع معايير وضوابط محددة لاختيار المؤسسات الأفضل فى العالم ومن أهمها القطاع المالى والمصرفى، ومنها حصول بنك القاهرة على جائزة البنك الأكثر ابتكارًا فى الخدمات المصرفية فى مصر لعام 2021.