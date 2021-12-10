محمد موسى يفتح النار على مؤدي مهرجان "شيماء": قمة الابتذال

فتح الإعلامي محمد موسى النار على مؤدي مهرجان "شيماء" والذي أثار الجدل خلال الفترة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أن ترك الساحة الغنائية والفنية لمثل هذه الأعمال سيكون له الأثر السيئ بشكل كبير، وقد انتشر بشكل كبير كالنار في الهشيم، وهو قمة الابتذال.



وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن الموسيقار حلمي بكر علق على هذا المهرجان بقوله "اللي حصل قلة أدب، واندهش من الناس اللي بيذيعوا هذه الأغنية، والبرامج اللي بتستضيف هذه الشخصيات تضر الفن في مصر".



وأضاف محمد موسى، أن الإعلامي شريف مدكور هاجم أيضا مؤدي مهرجان شيماء والذي يدعى "سوستة"، قائلا: "خلى مصر كلها ماشية تقول شيماء، العيب مش على السوستة العيب على الناس اللي بتكبر السوستة".