محمد موسى عن مهرجان شيماء: بعض الأشخاص ركبوا الموجة لتحقيق الانتشار

قال الإعلامي محمد موسى إن مهرجان "شيماء" الذي ظهر خلال الأيام الماضية وأثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي هو قمة الابتذال والإسفاف، موضحا أنه يفتقد أبسط مقومات الأعمال الفنية، ويفسد الذوق العام.



وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن هذا المنتج يسئ للمجتمع المصري كله، والمشكلة ليست في مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما المشكلة في الأشخاص الذين يعملون بلا مهنية من أجل ركوب "الموجة" لتحقيق الانتشار فقط دون الاهتمام بالمجتمع.



وتابع أن الموسيقار حلمي بكر علق على هذا المهرجان بقوله "اللي حصل قلة أدب، واندهش من الناس اللي بيذيعوا هذه الأغنية، والبرامج اللي بتستضيف هذه الشخصيات تضر الفن في مصر".



كما أن الإعلامي شريف مدكور هاجم أيضا مؤدي مهرجان شيماء والذي يدعى "سوستة"، قائلا: "خلى مصر كلها ماشية تقول شيماء، العيب مش على السوستة العيب على الناس اللي بتكبر السوستة".