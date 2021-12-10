"بلاش تعلبوا بالنار هتحرقكم".. محمد موسى يهاجم مروجي الشائعات للوقيعة بين مصر والسعودية

توك شو
محمد موسى
محمد موسى
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حذر الإعلامي محمد موسى، من بعض مروجي الشائعات لإحداث وقيعة بين مصر والسعودية بسبب  إحياء مؤدي المهرجانات حفلا بموسم الرياض، مضيفا: "بلاش تعلبوا بالنار وتشعلوا الفتن عشان هتحرقكم".

وأضافت محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، حفل  الفنان هاني متفق عليها منذ شهرين وليس كما روجت اللجان الإلكترونية بأنها جاءت لإرضاء نقيب المهن الموسيقية وأمير الغناء العربي".

وتابع الإعلامي محمد موسى، مفيش حد ضد مؤدي المهرجانات، ولكننا ندافع عن هوية مصر الفنية ولا توجد لي أي حسابات مع أحد سوى تنقية الفن، فأنا لا أناقش إنسانيات ولكن نتحدث عن هوية بلد".

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