محمد موسى لـ مؤدي المهرجانات: بدافع عن هوية بلد.. ومليش حسابات مع حد

توك شو
محمد موسى
محمد موسى
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وجه الإعلامي محمد موسى، رسالة إلى مؤدي المهرجانات، على رأسهم حمو بيكا وحسن شكاكوش، قائلا:  مفيش حد  ضد أشخاص لا أنا ولا أمير الغناء هاني شاكر، ولكن هناك اختبارات وشروط يجب اجتيازها وضوابط للكلمات، ولكننا ندافع عن هوية مصر الفنية ولا توجد لي أي حسابات مع أحد سوى تنقية الفن، فأنا لا أناقش إنسانيات ولكن نتحدث عن هوية بلد".

وأضافت محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، مفيش خصومة مع حد لكن يجب عليهم للالتحاق بمعهد الموسيقي لتدريبهم وتوعيتهم.. ولا أنا واقف مع نقابة الموسيقيين عشان غرض أو مصلحة".

حذر الإعلامي محمد موسى، من بعض مروجي الشائعات لإحداث وقيعة بين مصر والسعودية بسبب  إحياء مؤدي المهرجانات حفلا بموسم الرياض، مضيفا: "بلاش تعلبوا بالنار وتشعلوا الفتن عشان هتحرقكم".

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