منسق الجبهة الوسطية: جماعة الإخوان الإرهابية يستغلون الأحداث الدولية لضرب الوطن

قال الدكتور صبرة القاسمي منسق الجبهة الوسطية، إن بعض المارقين والخارجين عن القانون على رأسهم جماعة الإخوان الإرهابية بقيادة الهارب أيمن نور، استغلوا دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن لـ "قمة من أجل الديمقراطية" تجمع، ممثلين عن نحو 100 دولة ومنظمة غير حكومية وشركات ومنظمات خيرية.

وأضاف منسق الجبهة الوسطية خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "عيب يا دكتور أيمن لما تكون كوبري لتمرر أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية حول مصر وبعض الدول العربية، مضيفا: "لا تنسى أن هذا الوطن تربيت فيه وهتدفن فيه".

وتابع الدكتور صبرة القاسمي، جماعة الإخوان الإرهابية لا بد أن يصدر جميع قادة دول العالم قرارا بحظرها، مشيرا إلى أنهم أعدوا مقطع فيديو مدة 14 دقيقة لتوثيق بعض جرائم الجماعة الإرهابية، ونمتلك 1300 فيديو يدين عنف الجماعة في أحداث ثورة 30 يونيو.