محمد موسى يفتح النار على مؤدي المهرجانات: "هيجرى إيه لو اتعلمتوا مزيكا"

فتح الإعلامي محمد موسى النار على مؤدي المهرجانات، بسبب إحجامهم عن الالتحاق بمعهد الموسيقى التابع لنقابة الموسيقيين للتدريب على فنون وأنواع الموسيقى المختلفة، تمهيدا للالتحاق بنقابة الموسيقيين والحصول على عضوية النقابة، موضحا "هيجرى ايه لو اتعلمتوا في دورات تدريبية في المعهد".

وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن الصحفيين على سبيل المثال، يعملون كمتدربين لفترات طويلة قبل الالتحاق بنقابة الصحفيين، لاكتساب خبرات كبيرة في مجالهم، ليكونوا مؤهلين للعمل والحصول على عضوية وكارنيه نقابة الصحفيين.

على الجانب الآخر، أوضح "موسى" أن مهرجان شيماء الذي ظهر خلال الفترة الماضية وأثار الجدل على السوشيال ميديا أفسد الذوق العام، ويفتقد لأبسط مقومات الأعمال الفنية الناجحة.

