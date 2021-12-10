الجبهة الوسطية: نمتلك 1300 مقطع فيديو يدين عنف "الإرهابية" في أحداث ثورة 30 يونيو

توك شو
جماعة الإخوان
جماعة الإخوان
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قال  الدكتور صبرة القاسمي منسق الجبهة الوسطية، إنهم أعدوا مقطع فيديو مدة 14 دقيقة لتوثيق بعض جرائم الجماعة الإرهابية،  ونمتلك 1300 فيديو يدين عنف الجماعة في أحداث ثورة 30 يونيو.  

وأضاف منسق الجبهة الوسطية خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، نحن نصدد تشكيل لجنة قانونية لرصد ضحايا عنف جماعة الإخوان الإرهابية وتحرير توكيلات لتحريك دعوى قضايا تعويض.  

وتابع الدكتور صبرة القاسمي، جماعة الإخوان الإرهابية لا بد أن يصدر جميع قادة دول العالم قرارا بحظرها، مشيرا إلى أن ضحايا الإرهاب يجب أن يحصلوا على حقوقهم من هذه الجماعة الإرهابية.

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