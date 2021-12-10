الجبهة الوسطية تطالب قادة العالم بحظر جماعة الإخوان الإرهابية

توك شو
جماعة الإخوان
جماعة الإخوان
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طالب الدكتور صبرة القاسمي منسق الجبهة الوسطية، جميع قادة دول العالم بحظر جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرا إلى أن ضحايا الإرهاب يجب أن يحصلوا على حقوقهم من هذه الجماعة الإرهابية.

 

وأشار منسق الجبهة الوسطية خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى إنهم أعدوا مقطع فيديو مدة 14 دقيقة لتوثيق بعض جرائم الجماعة الإرهابية،  ونمتلك 1300 فيديو يدين عنف الجماعة في أحداث ثورة 30 يونيو.  


وتابع الدكتور صبرة القاسمي،  نحن نصدد تشكيل لجنة قانونية لرصد ضحايا عنف جماعة الإخوان الإرهابية وتحرير توكيلات لتحريك دعوى قضايا تعويض.

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