خبير: مركز الإصلاح بوادي النطرون رد على كل المتحدثين عن حقوق الإنسان في مصر

قال أحمد راشد، الخبير في الحركات الإسلامية، في تعليقه على افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، إن هذا الأمر يأتي لإصلاح المساجين وتمكينهم من الاندماج في المجتمع كمواطن صالح فيما بعد.



وأضاف أحمد راشد خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن مركز التأهيل والإصلاح بوادي النطرون هو أفضل رد على أتباع الجماعة الإرهابية، لأن الرد يجب أن يكون بالأفعال وليست الأقوال، وهو رد على أي جماعة تتحدث عن حقوق الإنسان في مصر.



وتابع أن الجماعة الإرهابية خلال فترة حكمها لمصر لم تهتم بحقوق الإنسان، ولم يكن هناك احترام للرأي الآخر، وهو ما يدل على عدم الديموقراطية لديهم، ومحاولة الاستحواذ على كل المناصب فقط.