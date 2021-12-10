الجبهة الوسطية: نرصد ضحايا عنف "الإرهابية" لتحريك دعوى تعويض لهم

توك شو
أرشيفية
أرشيفية
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قال الدكتور صبرة القاسمي منسق الجبهة الوسطية، نحن نصدد تشكيل لجنة قانونية لرصد ضحايا عنف جماعة الإخوان الإرهابية وتحرير توكيلات لتحريك دعوى قضايا تعويض، مطالبا جميع قادة دول العالم بحظر جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرا إلى أن ضحايا الإرهاب يجب أن يحصلوا على حقوقهم من هذه الجماعة الإرهابية.

وتابع منسق الجبهة الوسطية خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، جماعة الإخوان الإرهابية تستغل المنظمات الحقوقية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، مشيرا إلى أنهم رفضوا فض اعتصام رابعة بشكل سلمي واختاروا العنف ومواجهة الدولة لصناعة هولوكوست إخواني لجمع الأموال والتبرعات.

وتابع الدكتور صبرة القاسمي،  لا توجد اعتقالات في مصر، لافتا إلى أن قرار الحبس الاحتياطي يصدر من النائب  العام أو النيابة العامة ضد المتهمين بالعنف ضد الدولة المصرية.

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