خبير في الحركات الإسلامية: ما يفعله عناصر "الإرهابية" رقصة الذبيح

قال عبده الشناوي، الخبير في الحركات الإسلامية، إن ما يفعله عناصر الجماعة الإرهابية في التعليق على أي حدث في مصر يمثل رقصة الذبيح، أي رقصة الإنسان الذي كان يظن يوما أن لديه القوة الفكرية أو الوجود والحضور ثم ثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه فارغ من الداخل.



وأضاف عبده الشناوي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الإمام الغزالي قال عن مثل هذه الجماعات "أدركوا الإسلام من أبنائه، إني لا أخاف على الإسلام من الأعداء الحاقدين، بقدر ما أخاف عليه من الأصدقاء الجاهلين"، موضحا أن أعضاء الجماعة الإرهابية هم الأعداء الجاهلين.



وتابع الخبير في الحركات الإسلامية، "أقول لأصحاب العقول الفارغة الذين يشبهون لجماعة الإخوان الإرهابية والذين يستظلون بالعدو ضد أخيه في الوطن والعرض والأرض"، أين هي الديقراطية التي تتحدثون عنها ليلا ونهارا.

