منسق الجبهة الوسطية: لا توجد اعتقالات في مصر

قال الدكتور صبرة القاسمي منسق الجبهة الوسطية، إنه لا توجد اعتقالات في مصر، لافتا إلى أن قرار الحبس الاحتياطي يصدر من النائب العام أو النيابة العامة ضد المتهمين بالعنف ضد الدولة المصرية، لافتا أن جماعة الإخوان الإرهابية رفضت فض اعتصام رابعة بشكل سلمي واختاروا العنف ومواجهة الدولة لصناعة هولوكوست إخواني لجمع الأموال والتبرعات.

وأشار منسق الجبهة الوسطية خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى إنهم أعدوا مقطع فيديو مدة 14 دقيقة لتوثيق بعض جرائم الجماعة الإرهابية، ونمتلك 1300 فيديو يدين عنف الجماعة في أحداث ثورة 30 يونيو.

وتابع الدكتور صبرة القاسمي، نحن نصدد تشكيل لجنة قانونية لرصد ضحايا عنف جماعة الإخوان الإرهابية وتحرير توكيلات لتحريك دعوى قضايا تعويض، مطالبا جميع قادة دول العالم بحظر جماعة الإخوان الإرهابية.