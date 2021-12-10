خبير بالحركات الإسلامية: مسلسل الاختيار حول الكثير من الأفكار لصالح بناء الأوطان

قال عبده الشناوي، الخبير في الحركات الإسلامية، إن مسلسل الاختيار حوّل الكثير من الأفكار في اتجاه لصالح بناء الأوطان، وأن الأطفال في المدارس كانوا ينتظرون موعد عرض المسلسل.



وأضاف الشناوي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن الجمهور والمشاهدين شاهدوا نموذجا مختلفا لضباط الشرطة، وكذلك نموذج مختلف لصاحب الكذبة المقدسة الذي يقول إن الدعوة غايتي ثم يقوم بأفعال لا يرضاها الله، والإنسان كائن اجتماعي، واللقطة تبني أو تهدم، والأعمال التلفزيونية لها دور كبير في ذلك مثل فيلم الممر ومسلسل الاختيار 1 والاختيار 2 وهجمة مرتدة وغيرها.



وتابع، إن الجماعات الإرهابية تدعي الديمقراطية وهو أمر كاذب، وما يفعله عناصر الجماعة الإرهابية في التعليق على أي حدث في مصر يمثل رقصة الذبيح، أي رقصة الإنسان الذي كان يظن يوما أن لديه القوة الفكرية أو الوجود والحضور ثم ثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه فارغ من الداخل.