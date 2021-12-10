خبير بالحركات الإسلامية: "الإرهابية" حاولت الاستحواذ على كل المناصب خلال فترة حكمهم

قال أحمد راشد، الخبير في الحركات الإسلامية، إن جماعة الإخوان الإرهابية لا تحترم حقوق الإنسان أو آراء المخالفين معهم وهو ما يدل على عدم الديموقراطية لديهم، ومحاولة الاستحواذ على كل المناصب فقط.

وعن تعليقه حول افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، قال أحمد راشد خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،، إن هذا الأمر يأتي لإصلاح المساجين وتمكينهم من الاندماج في المجتمع كمواطن صالح فيما بعد.

وتابع، مركز التأهيل والإصلاح بوادي النطرون هو أفضل رد على أتباع الجماعة الإرهابية، لأن الرد يجب أن يكون بالأفعال وليست الأقوال، وهو رد على أي جماعة تتحدث عن حقوق الإنسان في مصر.