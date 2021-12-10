أميرة عبيد تحذر الشباب من الزواج بأجنبية: هتاخدك لحم وترميك عضم

حذرت الإعلامية أميرة عبيد الشباب من ظاهرة انتشار الزواج بفتاة أجنبية، قائلة: الست المصرية اللي أبوها بيطلب شبكة ومهر وعفش وقيمة كل ده جزء بسيط من حقوق الست المصرية لأنها غالية وبالبلدي كده اللي ميتعبش عشان الست اللي معاه عمره ما هيعرف قيمتها".



وأضافت أميرة عبيد خلال تقديم برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، "الست المصرية الأصلية لما جوزها يعززها ويغليها بتكون لي وطن قوي بتصون شرفة وتربي ولادة وتعمر بيته وترفع من شئنه وعند مرضة بتكون تحت رجله وعند ضعفه بتكون هي مصدر قوتة".



تابعت الإعلامية أميرة عبيد: "الحقيقة المرة اللي شباب كتير مش عارفها هي إن الأجنبية بتاخدك لحم وترميك عضم أظن الرسالة وصلت، ده بخلاف إيه بقي أنها سهلة وببلاش ومتاحة للجميع مينفعش إطلاقا تتقارن بالست المصرية عشان الست المصرية غالية وقيمتها عالية جدًا".