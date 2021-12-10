أميرة عبيد: "الست المصرية غالية وقيمتها عالية جدًا"

توك شو
أميرة عبيد
أميرة عبيد
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أشادت الإعلامية أميرة عبيد، بعادات وتقاليد المرأة المصرية، قائلة: الست المصرية مينفعش تقارنها بالأجنبية عشان الست المصرية غالية وقيمتها عالية جدًا".


وأضافت عبيد خلال تقديم برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم: "عارفين الأجنبية مش نكدية ليه عشان هي بتعيش الحظة وبتاخد  غرضها.. إما المصرية بتنكد عشان بتشيل فوق طاقتها ومش بتشوف اهتمام بشكل كافي، ده غير عزت نفسها اللي بتمنعها من حاجات كتير نفسها فيها. 


تابعت: "يا كل شاب خد الأصيلة وسيبك من الحقيرة خد الغالية وسيبك من الغاوية، خد بنت الناس وسيبك من اللي ملهاش أساس وخد اللي تصونك وسيبك من اللي تخونك.. خد النضيفة العفيفة وسيبك من المعفنة اللي زي الجيفة.. الخلاصة بنت بلدك أولى بيك".

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