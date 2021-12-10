أميرة عبيد توضح الفرق بين الزوجة المصرية والأجنبية

كشفت الإعلامية أميرة عبيد الفرق بين الزوجة المصرية والأجنبية، قائلة: الرجل المصري بالنسبة للأجنبية وقت رومنسي وقت دلع وقت حلو بيقضوا مع بعض بس، لكن عمرها هتكون تحت رجله وهو تعبان مثلا ولا هتكون ست بيت كاملة متكاملة ولا هتعرف تدبر بيتها بأقل الامكانيات زي الست المصرية ويا سلام بقي لو حضرتك جالك شوية مرض، هتاخد في وشها وتجري تشوف غيرك لأنك بالنسبة لها (زواج متعه) فقط مش هقدر أوضح أكتر من كدة".

وأضافت أميرة عبيد خلال تقديم برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، "كل الحكاية إن الأجنبية عارفة هي عايزة من الرجل المصري إيه.. هي ليها هدف واحد فقط عايزة توصل لي.. ممكن تدفع أي تمن وتتنازل عن أي شيء مقابل الزواج من رجل مصري، يعني إيه؟

تابعت: "الموضوع مش سهل ومش بسيط.. ولا الأجنبية أقل نكد من المصرية ولا أحلى ولا أقل تكلفة من المصرية؟