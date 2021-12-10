أستاذ علم اجتماع تكشف أسباب انتشار ظاهرة زواج المصري من أجنبية

كشفت الدكتورة عزة فتحى، أستاذ علم اجتماع بجامعة عين شمس، أسباب انتشار ظاهرة الزواج من أجنبية، لافتة أن الهدف الأول الحصول على الجنسية والسفر خارج البلاد، أو اللجوء إلى الهجرة غير الشرعية.

وأضافت الدكتورة عزة فتحى في مداخلة هاتفية لبرنامج "هي وهما" التي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، الأشياء المختلفة وصعبة المنال دائما ما تكون جاذبة لدى الشباب، بالإضافة إلى العادات والتقاليد المختلفة".

وتابعت أستاذ علم اجتماع بجامعة عين شمس، الشباب بيكتشف بعد الزواج من أجنبية وجود صفة الغيرة لأنها موجودة في كل امرأة في الدنيا، مشيرة إلى أن تكاليف الزواج من أجنبية أكبر من المصرية، لافتة أنها لديها اهتمامات كثيرة كالألعاب الرياضية والخروجات المميزة".