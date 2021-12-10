خبير بالحركات الإسلامية: الظواهري أفشل تكوين اتحاد بين الإخوان وتنظيم القاعدة بسبب "حب الزعامة"

قال أحمد راشد، الخبير في الحركات الإسلامية، إن الجماعة الإرهابية خارج وداخل مصر كانوا يسيرون على نفس المنهج، وفي عام 1980 حاول الإخوان السيطرة والاستحواذ على قاعدة أسامة بن لادن، لتكوين اتحاد بين التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وقاعدة "بن لادن".



وأضاف أحمد راشد خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الأسماء المطروحة وقتها أن يكون أسامة بن لادن هو المدير العام للاتحاد الجديد، وصالح الجليدان من السعودية يكون مسؤول مالي، وأبو عبيدة البنشيري هو القائد العسكري، وهو مصري الجنسية.



وتابع أن المشروع فشل بسبب حب السلطة والزعامة بين الطرفين، ومن المعروف أن أيمن الظواهري هو الذي كان يتحكم في أسامة بن لادن، والظواهري كان يرفض تصدر الإخوان لرئاسة الاتحاد وهو ما أفشل المشروع.