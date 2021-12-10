أستاذ علم اجتماع: عقدة الخواجة تدفع الشباب للزواج بأجنبية

قالت الدكتورة عزة فتحى، أستاذ علم اجتماع بجامعة عين شمس، إن عقدة الخواجة تجعل الشباب يريدون الزواج من أجنبية، مشيرة إلى أن الفتاة الأجنبية تستنزف الرجل المصري بشكل غير طبيعي بكثرة طلباتها"، لافتة أن الهدف الأول الحصول على الجنسية والسفر خارج البلاد، أو اللجوء إلى الهجرة غير الشرعية.

وأضافت الدكتورة عزة فتحى في مداخلة هاتفية لبرنامج "هي وهما" التي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، يجب أن يكون هناك وجدان في الزواج وتوافق بين العادات والتقاليد بين الشريكين،لافتة ان الشباب ينظر إلى الأشياء المختلفة وصعبة المنال دائما ما تكون جاذبة لدى الشباب.

وتابعت أستاذ علم اجتماع بجامعة عين شمس، الشباب بيكتشف بعد الزواج من أجنبية وجود صفة الغيرة لأنها موجودة في كل امرأة في الدنيا، مشيرة إلى أن تكاليف الزواج من أجنبية أكبر من المصرية، لافتة أنها لديها اهتمامات كثيرة كالألعاب الرياضية والخروجات المميزة".