أميرة عبيد تفتح النار على فنانات ومذيعات: "مين قال الطلاق بيحلي الست"

فتحت الإعلامية أميرة عبيد النار على بعض الفنانات والمذيعات اللاتي تطالبن الزوجات بالانفصال أو الطلاق لوجود أي مشكلات مع أزواجهن، قائلة "عايزين ستات البيوت تطلق ولا تتمرد على رجالتهم، ما إحنا لازم نفهم ولازم يكون في وقفة ضد خراب البيوت، وضد كل شبه ست عايزة كل الستات تفشل زيها".



وأضافت أميرة عبيد خلال تقديم برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، أن من يروج للطلاق باعتباره سببا في جمال المرأة، كاذب وجاهل، موضحة "مين قال إن الطلاق بيحلي يا شوية جهله يا شوية موجهين، ده أبغض الحلال عند ربنا الطلاق، وأنا أعرف أن الطلاق بيكسر ويهدم ويوجع ويشرد أطفال".



وتابعت، "الطلاق بيقتل الست قبل الراجل الطلاق بيخلي الست مطمع لأصحاب النفوس المريضة، وعمر الطلاق ما كان بيحلي.. عارفين إيه اللي بيحلي الست، طاعة جوزها واستقرار بيتها وتفوق ولادها وبر أهلها ثم بر أهل جوزها".