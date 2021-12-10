أميرة عبيد: فنانات ومذيعات تروجن للطلاق.. والدليل "خرابة البيوت"

قالت الإعلامية أميرة عبيد إن الكثير من الفنانات وبعض المذيعات يروجون للطلاق وانفصال الزوجين، مثل المذيعة "خرابة البيوت"، والتي دائما ما تروج لأن الزوجات يصبحن أحلى وأجمل بعد الانفصال، وهو ما تحدثت عنه فنانات أيضا أيضا.



وأضافت أميرة عبيد خلال تقديم برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، "بقالنا فترة بنشوف فنانات تقول سر جمالي هو الطلاق وإني عايشة من غير راجل، والموضوع بقي أوفر وبايخ، وبصراحة الكلام ده يدل على رخص وبجاحة هؤلاء، طيب أنتي واحدة ممثلة واتجوزتي بدل المرة اتنين وتلاتة، والمذيعة خرابة البيوت نفس الكلام، ستات البيوت ولاد الناس المتربيين ذنبهم إيه يسمعوا الكلام السلبي ده".



وتابعت أن ما تفعله "خرابة البيوت" وبعض الفنانات يعمل على جعل بعض ربات البيوت على طلب الطلاق والتمرد ضد الرجال، وهو ما يتطلب أن يكون هناك وقفة من أجل الحفاظ على الحياة الزوجية.