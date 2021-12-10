أميرة عبيد توجه رسالة نارية لـ "خرابين البيوت": حياتكم وأفكاركم ملتزمناش

قالت الإعلامية أميرة عبيد إن جمال الزوجات يبدأ من طاعة أزواجهن والاهتمام بأبنائها ومنزلها، موضحة أن "قوة إيمان الزوجة طيبة قلبها الست الكويسة وشها بينور ولما الست وشها ينور بتحلو وبتحلي أي مكان بتكون فيه".



وأضافت أميرة عبيد خلال تقديم برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، "أما بقى المذيعة خرابة البيوت وأمثالها اللي حلاهم بعد الطلاق هو البوتكس والفيلر وعمليات التجميل مش الطلاق أبدًا، ده حتى الطلاق بريء منهم".



وتابعت "من قال إنكم حلوين ده، أنتوا غضب ربنا طافح على وشكم وسبحانه الله كلهم شبه بعض حتى في أفكارهم الشاذة"، موجهة رسالة لكل "خرابين البيوت"، قائلة "حياتكم وأفكاركم متلزمناش الست المصرية بيتها وأولادها أغلى بكتير من تفكرهم في الطلاق".