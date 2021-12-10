استشاري نفسي يكشف أسباب زواج الشباب المصريين من الأجنبيات.. فيديو

قال الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي، إن زواج الشباب من فتيات أجانب له عدة أسباب ولا تتشابه كلها، فمنهم من يرتبط عن طريق علاقة حب وهو أمر محمود ولا يستطيع أحدا لومهم.



وأضاف الدكتور جمال فرويز خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أن من الشباب الذين يتزوجون من أجنبيات من تكون شخصيته مريضة أو سيكوباتية يبحث عن الجنسية الأجنبية وجواز السفر الأجنبي، وبالتالي هو يبحث عن مصلحته فقط، كما أن الشباب الذين يتزوجون من أجنبيات رغم زواجهم من مصريات قد يكون لهم دوافع أخرى، مثل نشأة علاقة حب بينهم أو وجد في زوجته الأجنية مالم يجده في المصرية وهكذا.



وتابع أنه هناك من الشباب من يكون له مآرب أخرى في زواج الأجنبيات، والزوجة الأجنبية لا تزيد عن المصرية في شيء، ولكن كل زواج وله أسبابه.