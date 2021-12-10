داعية إسلامي: يحق للزوجة الحصول على أجر من الزوج مقابل إرضاع أبنائه

قال الداعية الإسلامي الشيخ سيد زايد، إنه يحق للزوجة الحصول على أجر من الزوج مقابل إرضاع أبنائه، لافتا أن الحياة الزوجية قائمة على الفضل وليس الحق، قال تعالى: "ولا تنسوا الفضل بينكم"، موضحا أنه يوجد خلاف بين الأئمة الأربعة حول أحقية المرأة في الحصول على أجر من الزوج مقابل إرضاع أولادها".

وأضاف الداعية الإسلامي خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، الإمام مالك قال إنه يجب على الزوج إعطاء أجر لزوجته على إرضاع ابنائه، قال تعالى: " فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن" وبالتالي لها الحق سواء كانت على ذمته أو مطلقة في الحصول على أجر.

تابع الشيخ سيد زايد، الزوج إذا كان غير مقتدر ماديا فلا تجب عليه النفقة مصداقا لقوله تعالى: "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها"، مشير إلى أن الفتاة إذا كانت في بيت والدها تُخدم ويجب هنا على الزوج أن يحضر لها خادمة، لافتة أن خدمة الزوجة لزوجها من باب التفضل وليس الوجوب".