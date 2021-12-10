داعية إسلامي يوضح حكم خدمة المرأة لزوجها

قال الداعية الإسلامي الشيخ سيد زايد، إذا كانت الفتاة في بيت والدها تُخدم يجب هنا على الزوج أن يحضر لها خادمة، لافتة أن خدمة الزوجة لزوجها من باب التفضل وليس الوجوب" فيجب على الرجل أن يوفر لزوجته نفس درجة مستوى الحياة الاجتماعية.

وأضاف الداعية الإسلامي خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، الحياة الزوجية قائمة على الفضل وليس الحق، قال تعالى: "ولا تنسوا الفضل بينكم"، موضحا أنه يوجد خلاف بين الأئمة الأربعة حول أحقية المرأة في الحصول على أجر من الزوج مقابل إرضاع أولادها".

تابع الشيخ سيد زايد، الإمام مالك قال إنه يجب على الزوج إعطاء أجر لزوجته على إرضاع ابنائه، قال تعالى: " فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن" وبالتالي لها الحق سواء كانت على ذمته أو مطلقة في الحصول على أجر، مشيرا إلى أن الزوج إذا كان غير مقتدر ماديا فلا تجب عليه النفقة مصداقا لقوله تعالى: "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها".