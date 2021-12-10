داعية إسلامي يوضح حكم إنفاق الرجل على طليقته أثناء حملها.. فيديو

قال الداعية الإسلامي الشيخ طارق نصر، إن تفسير آية "وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ"، تتحدث عن رجل الذي طلق زوجته وهي حامل، فيجب عليه الإنفاق عليها حتى تضع حملها، ويجب النظر لظروفها في هذه الحالة.



وأضاف الشيخ طارق نصر خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أن هناك قاعدة فقهية تقول إنه لا تطلق إلا المرأة الحامل أو الحائل، فالحامل معروف أنه حملها من زوجها، والحائل هي التي جائتها الدورة الشهرية وانتهت منها ولم يأتها في العلاقة الزوجية، أما في حالة وجود علاقة بينهما فلا يصح الطلاق.



وتابع، أنه مادام المرأة تقيم مع زوجها في منزل الزوجية وهي سيدة المنزل، فالنفقة هنا أمر طبيعي لأنها أميرة البيت وتساعد فيه، كما أن الزوجة العاملة تساعد في مصروفات المنزل.