أسعار اللحوم اليوم الجمعة 10-12-2021

استقرت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء، حيث سجلت أسعار اللحوم الكندوز 155-165 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الموزة الكندوز 140-160جنيها للكيلو، كباب الحلة 140-160 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار اللحوم الاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو، واللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-140 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 130-160جنيها، وأسعار القلب تتراوح بين 140-160 جنيها، أسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيها، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار اللحوم الضأن بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن140-170 جنيه، وسجلت أسعار اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو.

وأعلن المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن نتائج تقرير لجنة متابعة الأسواق التابع للاتحاد العام للغرف التجارية لرصد حركة أسعار وتوافر السلع خلال شهر نوفمبر الماضي وأوضح العربي أن الأسواق قد شهدت خلال الشهر الماضي انخفاضا كبيرا في أسعار الخضر والفاكهة الطازجة والدواجن وبيض المائدة بينما شهدت ارتفاعا طفيفا في أسعار اللحوم البلدية في كافة أسواق محافظات مصر مقارنة بالشهر السابق حيث انخفضت أسعار الخضر بنسب تتراوح بين 20 إلى 50 % علي مختلف الأنواع بينما انخفضت أسعار الفاكهة بنسب تراوحت بين 17 إلى 35 % كما انخفضت أسعار الدواجن البيضاء بنسب تراوحت بين 15 و20% كما استمرت أسعار البيض الأبيض في الانخفاض لتسجل 10% انخفاضا جديدا خلال الشهر الماضي مقارنة بأكتوبر السابق كما انخفضت أسعار الأسماك الطازجة بنسبة تراوحت بين 7 إلى 12 %.



بينما شهدت أسعار اللحوم ارتفاعا طفيفا تراوح بين 7 إلى 10 % حسب النوع والمحافظة كما تم رصد ارتفاعا في سعر البيض البلدي الأحمر بنحو 5% وكذلك أسعار الدقيق وبعض المخبوزات والمسلي الطبيعي بنسب طفيفة قدرت بمتوسط 5% عن الشهر السابق ومنتجات الألبان بنسب تراوحت بين 5 و17%.



بينما استقرت أسعار السكر وزيت الطعام علي نفس أسعار الشهر السابق كما استقرت أسعار اللحوم المجمدة والبقوليات والمنتجات الجلدية والأحذية والملابس والمنسوجات والمنظفات وقطع غيار السيارات والأدوات المكتبية والأدوات المنزلية والحدايد والبويات.



وأشار العربي إلى أن لجان المتابعة باتحاد الغرف التجارية ترصد حركة التغيرات التي تشهدها الأسواق من حيث حجم وتوزيع وسعر كافة السلع وتقوم بتحليل تلك البيانات ومقارنتها بالمتغيرات العالمية لوضع تصورات مستقبلية لحركة الأسواق والمتغيرات السعرية التي قد تؤثر علي الأسواق المحلية، كما تراقب المتغيرات التي تشهدها كافة المحافظات علي مستوي الجمهورية وما تعده الغرف التجارية بالمحافظات وتقارير الجهات الحكومية والاحصائية التي تراقب متغيرات الأسعار في كافة الأسواق.



وجاءت أبرز المتغيرات التي تضمنها التقرير الشهري الذي تلقاه العربي والذي يصدر بالتعاون مع الغرف التجارية بكافة المحافظات لرصد كافة المتغيرات التي تشهدها حركة التجارة الداخلية في مجموعة الخضر انخفاض سعر الطماطم بنحو 50% ،ونحو 25% في سعر الثوم ،40% في سعر الجزر ،33% في سعر البامية ،20% في أسعار البطاطس والكوسة ، وفي مجموعة الفاكهة انخفضت أسعار الموز والتفاح بنحو 30% والجوافة في حدود 35% والبرتقال في حدود 20%، وارتفع سعر اللحوم الكندوز البلدي بنحو 5% بينما ارتفع سعر اللحم الجملي بنحو 7% مقارنة بالشهر السابق.