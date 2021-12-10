أسعار الدواجن اليوم الجمعة 10-12-2021

استقرت أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالسوق المحلية حيث سجلت 23 جنيهًا فى المزرعة.

أسعار الدواجن البيضاء

وتراجعت أسعار الدواجن البيضاء إلى25-30 جنيهًا للكيلو، فيما أسعار الدجاج البلدى سجلت 38 جنيهًا، والساسو 36 جنيهًا للكيلو، وبلغ البانيه 70 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الأوراك 34 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت والرومي اليوم

وتراوحت أسعار الكتاكيت اليوم حول 11 و13 جنيهًا، وصعد حجم الإنتاج المحلى من الدواجن خلال 2020 بنحو 1.4 مليار دجاجة، وبلغت أسعار الرومى اليوم 50 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، واستقرت أسعار البط اليوم عند 45 جنيهًا للكيلو،

وبلغت صادرات مصر من منتجات الدواجن نحو 6.8 مليون دولارقبل توقف التصدير فى 2006.

أسعار البيض اليوم

وسجلت أسعار البيض اليوم 44 جنيهًا للطبق الأبيض، وسجلت أسعار البيض البلدى 52 جنيهًا للطبق.

أسعار البيض الأحمر

واستقرت أسعار البيض الأحمر عند 45 جنيهًا للطبق، وتسعى الحكومة لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم.

سعر كرتونة البيض اليوم

وتراوح سعر كرتونة البيض اليوم حول 44 و45 جنيهًا، وأفاد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، بأن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية بناء على آخر إحصائية يصل إلى 130 بيضة سنويًا.

أعلن المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن نتائج تقرير لجنة متابعة الأسواق التابع للاتحاد العام للغرف التجارية لرصد حركة أسعار وتوافر السلع خلال شهر نوفمبر الماضي وأوضح العربي أن الأسواق قد شهدت خلال الشهر الماضي انخفاضا كبيرا في أسعار الخضر والفاكهة الطازجة والدواجن وبيض المائدة بينما شهدت ارتفاعا طفيفا في أسعار اللحوم البلدية في كافة أسواق محافظات مصر مقارنة بالشهر السابق حيث انخفضت أسعار الخضر بنسب تتراوح بين 20 إلى 50 % علي مختلف الأنواع بينما انخفضت أسعار الفاكهة بنسب تراوحت بين 17 إلى 35 % كما انخفضت أسعار الدواجن البيضاء بنسب تراوحت بين 15 و20% كما استمرت أسعار البيض الأبيض في الانخفاض لتسجل 10% انخفاضا جديدا خلال الشهر الماضي مقارنة بأكتوبر السابق كما انخفضت أسعار الأسماك الطازجة بنسبة تراوحت بين 7 إلى 12 %.

بينما شهدت أسعار اللحوم ارتفاعا طفيفا تراوح بين 7 إلى 10 % حسب النوع والمحافظة كما تم رصد ارتفاعا في سعر البيض البلدي الأحمر بنحو 5% وكذلك أسعار الدقيق وبعض المخبوزات والمسلي الطبيعي بنسب طفيفة قدرت بمتوسط 5% عن الشهر السابق ومنتجات الألبان بنسب تراوحت بين 5 و17%.

بينما استقرت أسعار السكر وزيت الطعام علي نفس أسعار الشهر السابق كما استقرت أسعار اللحوم المجمدة والبقوليات والمنتجات الجلدية والأحذية والملابس والمنسوجات والمنظفات وقطع غيار السيارات والأدوات المكتبية والأدوات المنزلية والحدايد والبويات.

وأشار العربي إلى أن لجان المتابعة باتحاد الغرف التجارية ترصد حركة التغيرات التي تشهدها الأسواق من حيث حجم وتوزيع وسعر كافة السلع وتقوم بتحليل تلك البيانات ومقارنتها بالمتغيرات العالمية لوضع تصورات مستقبلية لحركة الأسواق والمتغيرات السعرية التي قد تؤثر علي الأسواق المحلية، كما تراقب المتغيرات التي تشهدها كافة المحافظات علي مستوي الجمهورية وما تعده الغرف التجارية بالمحافظات وتقارير الجهات الحكومية والاحصائية التي تراقب متغيرات الأسعار في كافة الأسواق.

وجاءت أبرز المتغيرات التي تضمنها التقرير الشهري الذي تلقاه العربي والذي يصدر بالتعاون مع الغرف التجارية بكافة المحافظات لرصد كافة المتغيرات التي تشهدها حركة التجارة الداخلية في مجموعة الخضر انخفاض سعر الطماطم بنحو 50% ،ونحو 25% في سعر الثوم ،40% في سعر الجزر ،33% في سعر البامية ،20% في أسعار البطاطس والكوسة ، وفي مجموعة الفاكهة انخفضت أسعار الموز والتفاح بنحو 30% والجوافة في حدود 35% والبرتقال في حدود 20%، وارتفع سعر اللحوم الكندوز البلدي بنحو 5% بينما ارتفع سعر اللحم الجملي بنحو 7% مقارنة بالشهر السابق.