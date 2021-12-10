أسعار الأسماك اليوم الجمعة 10-12-2021 في سوق العبور

استقرت أسعار الأسماك اليوم الجمعة في سوق العبور، حيث سجلت أسعار السمك البلطى بين 35 و40 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار المكرونة السويسى بين 45 و70 جنيهًا، بلغ كيلو الثعابين 200 جنيه، واستقر كيلو السبيط عند 200 جنيه، والقاروص عند 160 جنيهًا، ودار كيلو الكابوريا بين 100 و160 جنيهًا، وسجل الدنيس 170 جنيهًا، وتراوحت أسعار سمك البورى بين 50 و70 جنيهًا، تراوح سعر الجمبري بين 150 و300 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

سجل كيلو المكرونة المجمدة بين 20 و30 جنيهًا، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كجما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كجما سنويا، وتحتل مصر المركز الأول بإفريقيا في الاستزارع السمكي.

صادرات مصر من الأسماك

وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 نحو 35 ألف طن، فيما استوردت 325 ألف طن من أصناف“الماكريل، والرنجة، والسردين”، حسب تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

وتنتج مصر 2 مليون طن أسماك سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي، و400 ألف طن من المصايد الطبيعية، (البحيرات- والبحرين والنيل)، وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل.

أعلن المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن نتائج تقرير لجنة متابعة الأسواق التابع للاتحاد العام للغرف التجارية لرصد حركة أسعار وتوافر السلع خلال شهر نوفمبر الماضي وأوضح العربي أن الأسواق قد شهدت خلال الشهر الماضي انخفاضا كبيرا في أسعار الخضر والفاكهة الطازجة والدواجن وبيض المائدة بينما شهدت ارتفاعا طفيفا في أسعار اللحوم البلدية في كافة أسواق محافظات مصر مقارنة بالشهر السابق حيث انخفضت أسعار الخضر بنسب تتراوح بين 20 إلى 50 % علي مختلف الأنواع بينما انخفضت أسعار الفاكهة بنسب تراوحت بين 17 إلى 35 % كما انخفضت أسعار الدواجن البيضاء بنسب تراوحت بين 15 و20% كما استمرت أسعار البيض الأبيض في الانخفاض لتسجل 10% انخفاضا جديدا خلال الشهر الماضي مقارنة بأكتوبر السابق كما انخفضت أسعار الأسماك الطازجة بنسبة تراوحت بين 7 إلى 12 %.

بينما شهدت أسعار اللحوم ارتفاعا طفيفا تراوح بين 7 إلى 10 % حسب النوع والمحافظة كما تم رصد ارتفاعا في سعر البيض البلدي الأحمر بنحو 5% وكذلك أسعار الدقيق وبعض المخبوزات والمسلي الطبيعي بنسب طفيفة قدرت بمتوسط 5% عن الشهر السابق ومنتجات الألبان بنسب تراوحت بين 5 و17%.

بينما استقرت أسعار السكر وزيت الطعام علي نفس أسعار الشهر السابق كما استقرت أسعار اللحوم المجمدة والبقوليات والمنتجات الجلدية والأحذية والملابس والمنسوجات والمنظفات وقطع غيار السيارات والأدوات المكتبية والأدوات المنزلية والحدايد والبويات.

وأشار العربي إلى أن لجان المتابعة باتحاد الغرف التجارية ترصد حركة التغيرات التي تشهدها الأسواق من حيث حجم وتوزيع وسعر كافة السلع وتقوم بتحليل تلك البيانات ومقارنتها بالمتغيرات العالمية لوضع تصورات مستقبلية لحركة الأسواق والمتغيرات السعرية التي قد تؤثر علي الأسواق المحلية، كما تراقب المتغيرات التي تشهدها كافة المحافظات علي مستوي الجمهورية وما تعده الغرف التجارية بالمحافظات وتقارير الجهات الحكومية والاحصائية التي تراقب متغيرات الأسعار في كافة الأسواق.

وجاءت أبرز المتغيرات التي تضمنها التقرير الشهري الذي تلقاه العربي والذي يصدر بالتعاون مع الغرف التجارية بكافة المحافظات لرصد كافة المتغيرات التي تشهدها حركة التجارة الداخلية في مجموعة الخضر انخفاض سعر الطماطم بنحو 50% ،ونحو 25% في سعر الثوم ،40% في سعر الجزر ،33% في سعر البامية ،20% في أسعار البطاطس والكوسة ، وفي مجموعة الفاكهة انخفضت أسعار الموز والتفاح بنحو 30% والجوافة في حدود 35% والبرتقال في حدود 20%، وارتفع سعر اللحوم الكندوز البلدي بنحو 5% بينما ارتفع سعر اللحم الجملي بنحو 7% مقارنة بالشهر السابق.