النفط يتراجع ولكن يتجه لاستعادت نصف الخسائرالتي تكبدها منذ تفشي كورونا

النفط يتراجع بفعل جني أرباح لكن يتجه لاستعادت نصف الخسائر التي تكبدها منذ تفشي (أوميكرون)

10 ديسمبر 2021 وقت الإنشاء: 08:11 AM اخر تحديث: 08:11 AM عدد القراءات: 133

article



تراجع النفط اليوم الجمعة مع بيع المتعاملين الخام لجني الأرباح بعد ارتفاع قوي هذا الأسبوع بفضل ثقة متزايدة في أن الانتشار السريع للسلالة أوميكرون من فيروس كورونا لن يلحق الضرر بالنمو العالمي والطلب على الوقود.



وذكرت وكالة (رويترز) ان الخامان القياسيان برنت وغرب تكساس الوسيط الأمريكي يتجهان نحو صعود بأكثر من ستة بالمئة هذا الأسبوع، حتى مع جني الأرباح، في أول زيادة أسبوعية لهما في سبعة أسابيع.



وهبطت العقود الجلة للخام الأمريكي سبعة سنتات، بما يعادل 0.1 بالمئة، إلى 70.87 دولار للبرميل بحلول الساعة 0150 بتوقيت جرينتش، بعدما تراجعت اثنين بالمئة في جلسة متقلبة في اليوم السابق.



ونزلت العقود الآجلة لبرنت أربعة سنتات إلى 74.38 دولار للبرميل بعدما انخفضت 1.9 بالمئة يوم الخميس.



واستعاد سوق النفط في وقت سابق من الأسبوع نحو نصف الخسائر التي تكبدها منذ تفشي أوميكرون في 25 نوفمبر. لكن عمليات بيع جاءت الليلة الماضية في أعقاب تخفيض وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مجموعتي التطوير العقاري? ?الصينتين، إيفرجراند وكايسا، قائلة إنهما تخلفتا عن سداد سندات في الخارج.