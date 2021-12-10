جالاتا سراي يتأهل لثمن نهائي الدوري الأوروبي بمشاركة مصطفى محمد

مصطفى محمد، لعب فريق جالات سراي التركي يوم أمس الخميس، الموافق العاشر من ديسمبر 2021، مع مضيفه مضيفه لاتسيو الإيطالي، في ختام دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

مصطفى محمد

وتصدر اللاعب مصطفى محمد تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب مشاركته مع فريقه جالاتا سراي يوم أمس، ودخوله كبديل في الدقيقة الـ88 من عمر المباراة.

دخول مصطفى محمد

ودخل مصطفى محمد بديلا لزميله كريم أكتوركوغلو في الدقيقة 88 من المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، واستضافها ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما.

تأهل فريق مصطفى محمد

وتأهل جالاتا سراي الذي يلعب في صفوفه نجم المنتخب المصري ونادي الزمالك السابق مصطفى محمد مباشرة بعدما تعادل سلبيا مع لاتسيو إلى دور الـ16 للدوري الأوروبي.

ترتيب فريق مصطفى محمد

ورفع جالاتا سراي الذي يضم بين صفوفه مصطفى محمد رصيده من النقاط إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة الخامسة، بفارق 3 نقاط عن لاتسيو الذي حل وصيفا للمجموعة.

مصطفى محمد يحل بديلا

ويصعد متصدرو مجموعات الدوري الأوروبي إلى ثمن النهائي مباشرة، فيما يخوض أصحاب الوصافة مرحلة الملحق الفاصل مع أحد الأندية التي احتلت المركز الثالث في مجموعات دوري أبطال أوروبا.

مشاركات مصطفى محمد مع جالاتا سراي

وأعير النجم المصري مصطفى محمد إلى صفوف جالاتا سراي من نادي الزمالك المصري، حيث شارك في 9 مباريات مع الفريق التركي بالنسخة الحالية من الدوري الأوروبي في التصفيات ودور المجموعات، 6 منها كبديل، ولم يسجل أية أهداف.