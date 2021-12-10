كاترينا كيف تتصدر تريند جوجل عقب زفافها على فيكي كوشال

تصدرت النجمة الهندية الكبيرة كاترينا كيف اليوم الجمعة الموافق العاشر من ديسمبر 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب إعلان خبر زفافها من فيكي كوشال.

كاترينا كيف

وشغل حفل زفاف كاترينا كيف وفيكي كوشال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين عن خاتم الزفاف الذي بلغت قيمته 8 ملايين روبية، ويشبه خاتم الأميرة ديانا.

خاتم كاترينا كيف

ولفت خاتم كاترينا كيف اهتمام روادي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أنه صنع من الماس الأزرق، وتبلغ قيمته 8 ملايين روبية، والذي أهداه فيكي كوشال لزوجته.

كاترينا كيف وفيكي كوشال

وقدم فيكي كوشال خلال حفل زفافه بالنجمة كاترينا كيف خاتما يشبه خاتم الأميرة ديانا، ملكة بريطانيا، التي أثارت جدلا كبيرا خلال حياتها وبعد وفاتها، والتي عرف عنها الجمال والأناقة.

طقوس زفاف كاترينا كيف

واختارت كاترينا كيف زفافا بالطقوس الهندية، على الطريقة "البنجابية"، حيث دخلت إلى مانداب الزواج بـ "حنطور" وهي عربة الخيل الشهيرة بالزفاف بالهن، في حفل تقليدي عائلي.

عقد قران كاترينا كيف

وعقد زفاف كاترينا كيف وفيكي كوشال يوم أمس الخميس في حفل زفاف تقليدي، بولاية راجستهان، وسط أقرب أصدقائهم، وعائلتهم، في منتجع "سيكس سينسيز باروارا" في منطقة ساواي مادهوبور.

حضور حفل زفاف كاترينا كيف

وألقى الحضور نظرهم على كاترينا كيف وزوجها، كما شاركت كاترينا وفيكي جمهورها ومحبيها بصور زفافها الملكي الذي لاقى إعجاب الملايين حول العالم.