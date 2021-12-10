سعر الذهب اليوم الجمعة 10-12-2021 في مصر

استقر سعر الذهب اليوم الحمعة الموافق العاشر من ديسمبر 2021، في مصر متأثرا بثبات تعاملات البورصة العالمية عند مستوى 1778 دولارا للأوقية، بعد تراجعة أمس الخميس بمقدار جنيه، بسبب ارتفاع الدولار.

سعر الذهب

وتأثر سعر الذهب بحالة الركود التي شهدتها حركة السوق المحلية نتيجة عدم الاستقرار التي يشهدها سعر الذهب على المستوى العالمي، ما انعكس بوره على الأسواق.

سعر الذهب اليوم

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية لقرائها الكرام سعر الذهب اليوم الجمعة بكافة الأعيرة في السطور التالية:

سعر الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 520 جنيهًا.

وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 669 جنيهًا.

وسجلت سعر الذهب عيار 21 نحو 780 جنيهًا.

فيما شهد سعر الذهب عيار 24 تسجيل نحو 892 جنيها.

سعر سبائك الذهب اليوم الجمعة

سجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 3915 جنيها.

وبلغت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 7830 جنيها.

كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 15680 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 6306 جنيهات.