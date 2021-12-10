دوري المؤتمر الأوروبي.. روما يتصدر مجموعته بعد فوزه على سسكا

دوري المؤتمر الأوروبي، انطلقت العديد من المواجهات الأوروبية، يوم أمس الخميس الموافق الـ10 من ديسمبر 2021، والتي جمعت العديد من الفرق الشهيرة والتي لها جمهور كبير حول العالم.

دوري المؤتمر الأوروبي

وفاز روما الإيطالي على سسكا صوفيا البلغاري في دوري المؤتمر الأوروبي بثلالاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ليتصر مجموعته، في المباراة التي أقيمت على ملعب بلغارسكا أرميا.

مجموعات دوري المؤتمر الأوروبي

وتصدر روما مجموعته في دوري المؤتمر الأوروبي بفوز مستحق على سسكا صوفيا البلغاري بثلاثة أهداف لهدف في الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثالثة.

أهداف دوري المؤتمر الأوروبي

وافتتح تامي أبراهام أهداف المباراة في الدقيقة 15 لصالح روما في مواجهة دوري المؤتمر الأوروبي التي جمعته بسسكا، بينما أضاف بورخا مايورال الهدف الثاني لروما في الدقيقة 35 قبل أن يتمم تامي أبراهام ثلاثية روما بهدف آخر له في الدقيقة 53.

مباريات دوري المؤتمر الأوروبي

وتعادل زوريا لوهانسك الأوكراني في المجموعة ذاتها من دوري المؤتمر الأوروبي مع بودو جليمت النرويجي إيجابيا بهدف لكل فريق في ملعب الأول.

نتائج مباريات دوري المؤتمر الأوروبي

وتصدر روما بنتائج الأمس ترتيب مجموعته في دوري المؤتمر الأوروبي برصيد 13 نقطة يليه بودو جليمت بـ12 نقطة ثم زوريا الذي جاء سابعا بـ7 نقاط وأخيرا سسكا صوفيا بنقطة وحيدة.

تأهل روما في دوري المؤتمر الأوروبي

وصعد فريق روما الإيطالي إلى مرحلة خروج المغلوب مباشرة من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي فيما يخوض بودو جليمت دور الـ16 المكرر مع الهابطين من الدوري الأوروبي.

المجموعة السابعة من دوري المؤتمر الأوروبي

وشهدت المجموعة السابعة من دوري المؤتمر الأوروبي فوز فيتيسه أرنهيم الهولندي على مورا السلوفيني بثلاثة أهداف لهدف، بينما لم يلعب توتنهام مع رين الفرنسي بسبب تفشي كورونا في صفوف الفريق الإنجليزي.

ترتيب المجموعات في دوري المؤتمر الأوروبي

واعتلى رين صدارة مجموعته في دوري المؤتمر الأوروبي بـ11 نقطة يليه بـ10 نقاط فيتيسه أرنهيم ثم توتنام ثالثا بسبع نقاط وأخيرا مورا رابعا بثلاث نقاط، حيث يحتاج توتنهام الإنجليزي الفوز بهدف دون رد ليتأهل بسبب فارق الأهداف المسجلة والمستقبلة عن منافسه الهولندي بعدما تعادلا في كل شيء في المواجهات المباشرة بينهما.