موعد مباراة مصر والأردن غدا في كأس العرب 2021

مصر والأردن، يترقب الجمهور المصري والعربي مباريات الربع النهائي ببطولة كأس العرب 2021، التي تشتضيفها العاصمة القطرية الدوحة، من الفترة 30 نوفمبر لـ18 ديسمبر الجاري.

مباراة مصر والأردن مطلوبة

وتصدرت مباراة مصر والأردن اليوم الجمعة، الموافق العاشر من ديسمبر 2021 تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدا اقتربت المواجهة التي من المتوقع أن شتهد قوة وإثارة بين المنتخبين العريقين، في دور ربع النهائي لبطولة كأس العرب قطر 2021.

مصر والأردن

ويتساءل جمهور وعشاق الساحرة المستديرة عن موعد وتفاصيل مباراة مصر والأردن القوية المرتقبة والقنوات الناقلة للمواجهة التي لا تقبل القسمة على اثنين، والتي ستسفر عن متأهل وحيد إلى نصف نهائي البطولة.

موعد مباراة مصر والأردن

وتنطلق مباراة مصر والأردن المرتقبة غدا السبت الموافق الـ11 من ديسمبر الجاري، في تمام الخامسة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت السعودية، الـ7 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والأردن

وأعلنت مجموعة قنوا بي إن سبورتس الرياضية عن نقل مباراة مصر والأردن في بطولة كأس العرب، إلى جابن قناة الكأس التي تنقل البطولة عبر النايل سات وسهيل بشكل مجاني.

مواجهات مصر والأردن

وأسفرت مباريات المجموعات عن مواجهة قوية بين مصر والأردن في الدور ربع النهائي ببطولة كأس العرب 2021، بينما يلاقي الجزائر نظيره المغربي في قمة لقاءات الدور.

ترتيب مصر والأردن في بطولة كأس العرب

وتصدر منتخب مصر المجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب والتي كانت تضم السودان ولبنان والجزائر الذي حل وصيفا للمجموعة بفارق الإنذارات، ومن منطلق مبدأ اللعب النظيف حيث تساوى المنتخبان في نفس عدد النقاط والأهداف.

ظروف مواجهة مصر والأردن

وتعادلت مصر مع الجزائر بهدف لكل فريق إلا أن فارق الإنذارات كان من نصيب المنتخب الوطني ليضرب مواجهة مع الأردن في الدور ربع النهائي، بينما وقع الجزائريون مع المغرب.