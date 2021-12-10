أسهم أوروبا تتراجع قبل إعلان بيانات التضخم



تراجعت الأسهم الأوروبية الجمعة بفعل التوتر المرتبط بزيادة الإصابات بفيروس كورونا وقبيل إعلان بيانات التضخم الأميركي في وقت لاحق اليوم، وهو ما أدى إلى أن يغلب الحذر على المعنويات.



وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% ليسير على درب عزوف أوسع نطاقا عن المخاطرة في أسواق الأسهم العالمية.



وجاءت أسهم قطاع التكنولوجيا في صدارة الأسهم المتراجعة وانخفض مؤشر القطاع 1% ونزل كلا من سهمي Deliveroo وJust Eat لخدمات توصيل الطعام بأكثر من 1%، ليضيفا إلى خسائر الأسبوع الماضي.

وجرى تداول سهم Daimler Trucks عند 28 يورو عند الفتح في أول طرح له ببورصة فرانكفورت.

وهوى سهم دايملر 17.4% في المعاملات المبكرة.



وقفز سهم Match السويدية للتبغ 6% بعدما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الديمقراطيين في الولايات المتحدة ألغوا ضريبة مقترحة على السجائر الإلكترونية كانت ستفرض عليها نفس الضرائب المفروضة على السجائر العادية.