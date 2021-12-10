ميناء دمياط يستقبل 12821 طن حديد

تداول ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 23 سفينة للحاويات والبضائع العامة.

وأوضحت هيئة الميناء - في بيان اليوم الجمعة - أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2437 طنا من القمح متجهين إلى صوامع شبرا وبني سويف، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3509 شاحنات، فيما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 140 ألفا و546 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 95 ألفا و610 أطنان.

وأشارت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 17733 طنا شملت "2500 طن يوريا و753 طن نترات أمونيوم و4400 طن كلوريد الايثلين و9800 طن فوسفات و100 طن زيت و180 طن كسب فول صويا"، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 64 ألفا و732 طنا شملت "12821 طن حديد و7 آلاف طن ذرة و6136 طن قمح و2175 طن فول و25000 طن سلاج و3200 طن سكر و8400 طن كسب فول صويا".