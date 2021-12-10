حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 10-12-2021 في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة الموافق العاشر من ديسمبر 2021 في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس اليوم

ونقدم عبر بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعينا وقرائنا الكرام، كل ما يتعلق بحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، حسبما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية.

حالة الطقس اليوم الجمعة

وتوقعت الهيئة أن تشهد حالة الطقس اليوم الجمعة طقسا معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون طقسا لطفيا على السواحل الشمالية، بارد ليلًا على الأنحاء كافة.

حالة الطقس وتكون الشبورة

وأشارت "الأصاد" إلى وجود فرصة لتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

توقعات حالة الطقس

وتوقعت الأرصاد الجوية أن تكون حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين مترين ومترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية في المتوسط، وشمالية غربية بالنسبة للبحر الأحمر.

درجات الحرارة اليوم الجمعة



القاهرة 23 14

الإسكندرية 22 14

وادي النطرون 23 14

طنطا 23 14

شبين الكوم 23 14

دمنهور 22 14

بلطيم 22 13

مطروح 21 13

السلوم 20 09

سيوة 19 10

بورسعيد 21 12

دمياط 21 12

الزقازيق 23 14

المنصورة 22 14

الإسماعيلية 23 14

السويس 23 14

العريش 20 12

رفح 20 13

رأس سدر 24 14

نخل 20 07

نويبع 23 19

طابا 21 12

كاترين 18 08

الطور 25 16

شرم الشيخ 26 18

الغردقة 26 16

مرسى علم 24 15

الفيوم 23 13

بني سويف 23 11

المنيا 23 10

أسيوط 24 10

سوهاج 24 10

قنا 25 12

الأقصر 26 12

أسوان 27 13

إدفو 28 13

أبو سمبل 26 12

الوادي الجديد 25 09

شلاتين 28 15

أبو رماد 29 15

حلايب 27 15

رأس حدربة 27 15

وتعتبر درجات الحرارة وحالة الطقس من الموضوعات المهمة التي تشغل بال الكثيرين، حيث توجد العديد من التغيرات الجوية التي تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين.