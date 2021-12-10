مواني البحر الأحمر تتداول 455 شاحنة و1048 طن بضائع عامة ومتنوعة



تداولت موانئ البحر الأحمر، اليوم الجمعة، 1048 طن بضائع عامة ومتنوعة و455 شاحنة و261 سيارة ملاكي.

وذكرت هيئة الميناء - في بيان لها اليوم - أن حركة الصادرات شملت 738 طن بضائع عامة، و222 شاحنة و21 سيارة ملاكي، فيما شملت حركة الواردات 310 أطنان بضائع عامة و233 شاحنة و240 سيارة ملاكي، بينما يتواجد 13 سفينة على أرصفة الموانيء.

وأشارت إلى أن ميناء سفاجا استقبل السفينة أمل بحمولة 66 شاحنة و3 سيارات ملاكي، والسفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 66 شاحنة و22 سيارة ملاكي والسفينة دليلة بحمولة 55 شاحنة و17 سيارة ملاكي، والسفينة الحرية بحمولة 29 شاحنة و8 سيارات ملاكي.

كما تم مغادرة السفينة أمل بحمولة 70 شاحنة و2 سيارة ملاكي، والسفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 111 شاحنة و4 سيارات ملاكي، والسفينة الرياض بحمولة 7 شاحنات و14 سيارة ملاكي.

واستقبل ميناء نويبع السفينة سيناء، وغادرت "رحلات مكوكية".. حيث تم استقبال 37 شاحنة بحمولة 310 أطنان، وسيارة ملاكي وتصدير 34 شاحنة بحمولة 738 طنا وسيارة ملاكي، كما استقبل ميناء السويس سفينة قادمة من السعودية بحمولة 189 سيارة.